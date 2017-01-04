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05.01.17 | 12:12 НОВОСТИ | Архив новостей
Выпуск газеты на башкирском языке возобновили на Ямале
Редакция издания «Милләт нуры» («Свет нации») возобновляет работу на Ямале, сообщает пресс-служба Всемирного курултая башкир. Выпуск этой общественно-политической газеты актуален, поскольку немало башкир уезжает из Башкортостана на Крайний Север на заработки, отмечают в курултае.
Возобновленное издание мало отличается от первоначального варианта. Первая и вторая страницы выходят на русском языке. Здесь публикуются самые важные новости, интервью с интересными людьми, статьи. Третья и четвертая полосы печатаются на башкирском.
На страницах газеты жители автономного округа могут опубликовать и собственные произведения, стихи. Также «Милләт нуры» будет подробно освещать работу курултая башкир Ноябрьска, башкирских общественных организаций поселений Ямала, сообщил главный редактор издания Бурангул Галин.
Справка
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на Ямале проживают 8 тысяч 289 башкир. Это чуть более полутора процентов всех жителей автономного округа.
Автор: Гузель НАБИЕВА
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