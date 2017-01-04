Выпуск газеты на башкирском языке возобновили на Ямале

Редакция издания «Милләт нуры» («Свет нации») возобновляет работу на Ямале, сообщает пресс-служба Всемирного курултая башкир. Выпуск этой общественно-политической газеты актуален, поскольку немало башкир уезжает из Башкортостана на Крайний Север на заработки, отмечают в курултае.

Возобновленное издание мало отличается от первоначального варианта. Первая и вторая страницы выходят на русском языке. Здесь публикуются самые важные новости, интервью с интересными людьми, статьи. Третья и четвертая полосы печатаются на башкирском.

На страницах газеты жители автономного округа могут опубликовать и собственные произведения, стихи. Также «Милләт нуры» будет подробно освещать работу курултая башкир Ноябрьска, башкирских общественных организаций поселений Ямала, сообщил главный редактор издания Бурангул Галин.





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