Сегодня "Салават Юлаев" сыграет в Казани с "Ак Барсом"

Юлаевцы продолжают турне по городам Поволжья.

Встречи соседей из Казани и Уфы по традиции остаются одним из самых интересных событий в нашем хоккее. На этот раз интерес к поединку повышает ряд обстоятельств. Юлаевцам после затянувшейся серии поражений очки терять больше нельзя. А хоккеисты столицы Татарстана еще не потеряли шансы на победу в конференции "Восток"

Континентальной хоккейной лиги. После 46 игр на их счету 87 очков при разнице забитых и пропущенных шайб 122 - 91.

Уфимцы пока пятые, у них 73 очка после тех же 46 матчей, разница шайб 132 - 121.