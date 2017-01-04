Хоккеисты молодёжной сборной России проиграли в полуфинале чемпионата мира США по буллитам - 3:4

Россиянам предстоит борьба за третье место.

Поздней ночью в канадском Монреале молодежная сборная России по хоккею провела полуфинальный матч чемпионата мира против команды США.

Поначалу поединок складывался удачно для россиян: капитан нашей сборной, форвард "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов с точной передачи своего одноклубника Михаила Воробьева открыл счет. Американцы отыгрались и вышли вперед, но россияне сумели догнать соперника. Овертайм успеха не принес никому, а в серии буллитов разыгралась драма.

После того, как соперники выполнили по три броска, сборная России вела в счете и уже начала праздновать победу. Но выяснилось, что незадолго до чемпионата в регламент была внесена поправка, о которой перед турниром не сообщалось. Серия продолжилась до пяти бросков с каждой стороны. Американцы были готовы к этому и ситуацию использовали. Победа США - 4:3 (1:1; 2:1; 0:1; ОТ - 0:0; СБ - 1:0).

В эти минуты проходит другой полуфинальный матч - сборная Канады играет с командой Швеции. Его победителя в финале ждут американцы, проигравший же сразится со сборной России за третье место.