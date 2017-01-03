Под Уфой погиб водитель, шесть человек ранены

ДТП произошло на 4-м километре автодороги Авдон - Подымалово - Николаевка.

Вчера поздно вечером (23.45 час.) житель Ханты-Мансийского автономного округа, управляя автомашиной «Рено Дастер», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной «Лада Гранта», под управлением жителя Кушнаренковского района, сообщает пресс-служба ГИБДД республики. В результате водитель «Лады Гранта» скончался на месте происшествия, 6 человек получили ранения различной степени тяжести.

За прошедшие сутки на территории республики зафиксировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 14 человек получили ранения различной степени тяжести, уточнил для «РБ» старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ильдар Юсупов.