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04.01.17 | 11:18 НОВОСТИ | Архив новостей
Под Уфой погиб водитель, шесть человек ранены
ДТП произошло на 4-м километре автодороги Авдон - Подымалово - Николаевка.
Вчера поздно вечером (23.45 час.) житель Ханты-Мансийского автономного округа, управляя автомашиной «Рено Дастер», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной «Лада Гранта», под управлением жителя Кушнаренковского района, сообщает пресс-служба ГИБДД республики. В результате водитель «Лады Гранта» скончался на месте происшествия, 6 человек получили ранения различной степени тяжести.
За прошедшие сутки на территории республики зафиксировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 14 человек получили ранения различной степени тяжести, уточнил для «РБ» старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ильдар Юсупов.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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