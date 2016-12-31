03.01.17 С НОВЫМ ГОДОМ!

03.01.2017 На дорогах ухудшится видимость, ожидаются снежные заносы

03.01.01 В Уфе в девятиэтажном доме горела квартира, эвакуировали 25 человек

03.01.01 МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Башкирии

03.01.17 В новогоднюю ночь в Башкирии родилось 13 детей

03.01.17 Ушел из жизни заслуженный художник Башкортостана Урал Мухаметшин

03.01.17 Уфимцы устроили массовый "Забег обещаний" на дистанции 2017 метров

03.01.17 В Благоварском районе открылся сельский дом культуры

03.01.17 Коммунальные тарифы в Башкирии в 2017 году вырастут на 8,3–14,9%