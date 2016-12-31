Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах

Улицы Уфы этой ночью очищали около 300 снегоуборочных машин, около сотни машин убирали дворы, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"Основная часть работ по очистке улиц от снега проходит ночью, когда дороги менее всего загружены",поясняет она.Однако очистке мешают брошенные вдоль дорог автомобили.

Городские службы в очередной раз призывают автомобилистов парковать свои машины только в разрешенных местах и не препятствовать уборке снега, говорится в сообщении.



Чиновники также просят уфимцев сообщать о местах, не убранных от снега и наледи, в свою управляющую компанию, в Единую диспетчерскую УЖХ Уфы или в Службу спасения 112.



Между тем по прогнозам снегопад различной интенсивности сохранится в ближайшие дни.



