В Башкирии простились с двумя погибшими на посту пожарными

Погибшие пожарные Фанзиль Шаймуратов и Вакиль Минияров будут представлены к наградам, а их семьям окажет помощь Главное управление МЧС по республике, сообщает пресс-служба ведомства.

Они были похоронены в селе Киргиз-Мияки Миякинского района. Начальник караула пожарной части Фанзиль Шаймуратов и пожарный Вакиль Минияров погибли 31 декабря во время тушения пожара в частном доме в селе Ерлыково.

Как сообщает пресс-служба, когда пожарные прибыли, дом был полностью охвачен огнем. Пожарные спасли из огня мужчину. «В ходе тушения пожара звено газодымозащитной службы перестало выходить на связь. До последних минут пожарные выполняли свой долг», отмечает пресс-служба.

Автор: Эльза АЗНАБАЕВА