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02.01.17 | 15:29 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе сделали новогоднюю ёлку из 215 машин
Городские водители присоединились таким образом ко всероссийскому флешмобу.
На площади перед торговым центром 215 автомобилей были выстроены в новогоднюю елку. С высоты птичьего полета она представляла собой гигантскую елку, эффект гирлянды у которой был достигнут благодаря включенным фарам. Звезда елки была сделана из автомобиля «скорой помощи» и трех патрульных машин.
Помимо Уфы в акции участвовали Хабаровск, Тверь, Оренбург и другие города России, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Автор: Марат САТТАРОВ
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