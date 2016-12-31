В Уфе сделали новогоднюю ёлку из 215 машин

Ufa2017

Городские водители присоединились таким образом ко всероссийскому флешмобу.

На площади перед торговым центром 215 автомобилей были выстроены в новогоднюю елку. С высоты птичьего полета она представляла собой гигантскую елку, эффект гирлянды у которой был достигнут благодаря включенным фарам. Звезда елки была сделана из автомобиля «скорой помощи» и трех патрульных машин.

Помимо Уфы в акции участвовали Хабаровск, Тверь, Оренбург и другие города России, сообщает пресс-служба столичной мэрии.