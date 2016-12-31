Житель Янаула угнал машину после празднования Нового года

Мужчина хотел съездить к родственникам в Благовещенск, но стал в итоге фигурантом уголовного дела по статье «угон».

Утром 1 января сотрудники ГИБДД на выезде из Янаула обнаружили съехавший с обочины «ВАЗ» четвертой модели. Рядом находился 37-летний местный житель. При выяснении происшествия было установлено, что мужчина, отметив новогодний праздник, шел пьяным по улице и, заметив припаркованную «четверку», решил на ней скататься к родственникам. Он вскрыл машину, замкнул провода зажигания и поехал.

На выезде из города угонщик не справился с управлением и съехал с обочины. Сейчас он находится под стражей. Ранее злоумышленник уже был судим за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба МВД по РБ.