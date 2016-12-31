В Башкирии под колёсами «Гранты» погиб мужчина

ДТП со смертельным исходом произошла 1 января в Абзелиловском районе.

Ночью на автодороге Аскарово – Альмухаметово – Сибай водитель за рулем «Лады» сбил пешехода, переходившего дорогу перед близко идущим транспортом. 57-летний пострадавший скончался на месте происшествия.

За прошедший день в республике зарегистрировано восемь ДТП, в которых один человек погиб и девять получили травмы, сообщает ГИБДД региона.