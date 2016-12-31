В Благоварском районе открылся новый многофункциональный сельский центр

Современный многофункциональный культурный центр распахнул двери в канун Нового года в селе Сарайлы.

По сути заново родился сельский Дом культуры. Здесь проведена большая работа по укреплению материально-технической базы и созданию "условий для оказания услуг в сфере культуры и детского досуга", сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

Теперь в здании обновленного клуба есть зона отдыха, фитнес-зал, хореографический, выставочный зал. Для детей создана игровая зона.

Торжественное открытие обновленного объекта украсил яркий театрализованный концерт с участием лучших солистов и творческих коллективов художественной самодеятельности района, уточнили в пресс-службе.