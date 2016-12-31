Рустэм Хамитов: "Мы вместе многого достигли в уходящем году"

Глава республики Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкирии с Новым годом.

В поздравлении, опубликованном на сайте главы. говорится:





"Кәҙерле дуҫтар! Дорогие друзья!

Искренне, от души поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом!



Для каждого из нас новогодний праздник ценен, прежде всего, радостью общения с близкими людьми, возможностью выразить им наши тёплые чувства.



Мы вместе многого достигли в уходящем году. Старались, чтобы жизнь в республике стала лучше, ярче, интереснее. Башкортостан укрепил свои позиции как один из ведущих центров деловой активности, культуры, науки и спорта.



Конечно, были и сложности. Но благодаря труду и упорству мы сделали важные шаги вперёд, создали хороший задел для дальнейшего развития. Перед республикой открываются широкие горизонты, появляются новые друзья по всему миру. Верю, что наступающий год станет временем больших дел, ещё сильнее сплотит нас вокруг общей работы на благо родного края.



Дорогие соотечественники!

Мы с вами живём в прекрасной стране, замечательной республике. Дорожим дружбой между народами, уважаем общую историю, многоцветье культур и традиций. Это наш бесценный капитал, наша сила и залог будущих достижений. Большое спасибо вам, уважаемые друзья, за ваш честный труд, терпение и оптимизм.



Пусть наступающий год принесёт благополучие и успехи в делах. Пусть в жизни каждой семьи будет больше радости, стабильности и достатка.



Здоровья, счастья, удачи вам, дорогие друзья!



С праздником! С Новым годом!

Яңы йыл менән, ҡәҙерле туғандар!"