В Уфе снегоуборочная техника работала в новогоднюю ночь

Необходимость вывести технику на дороги была обусловлена сильным снегопадом.

В ночь с 31 декабря на 1 января на дорогах города работало около 300 единиц техники. Около 700 дворников и 40 единиц техники убирали придомовые территории днем и ночью 31 декабря и 1 января, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Ледовые городки и другие праздничные площадки, на которых в новогоднюю ночь проходили новогодние гуляния, тоже встретили новый год в чистоте. Об этом своевременно позаботились работники коммунальных служб, которые с утра привели площади в порядок.

Можно выходить гулять снова!