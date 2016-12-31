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01.01.17 | 14:32 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе снегоуборочная техника работала в новогоднюю ночь
Необходимость вывести технику на дороги была обусловлена сильным снегопадом.
В ночь с 31 декабря на 1 января на дорогах города работало около 300 единиц техники. Около 700 дворников и 40 единиц техники убирали придомовые территории днем и ночью 31 декабря и 1 января, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Ледовые городки и другие праздничные площадки, на которых в новогоднюю ночь проходили новогодние гуляния, тоже встретили новый год в чистоте. Об этом своевременно позаботились работники коммунальных служб, которые с утра привели площади в порядок.
Можно выходить гулять снова!
Автор: Надежда РОМАНОВА
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