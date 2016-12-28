Сборная России победила словаков на чемпионате мира среди молодежных команд - 2:0

Игроки "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов и Михаил Воробьев с помощью товарищей нейтрализовали первое звено соперника.

В завершающем матче группового этапа чемпионата мира среди молодежных команд сборная России победила команду Словакии - 2:0 (0:0; 1:0; 1:0).

Судьбу очень непростого поединка во многом определили действия первого звена россиян, в котором выступают игроки "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов и Михаил Воробьев. Уфимцы сумели нейтрализовать ударный состав соперника, а их товарищи обеспечили победу нашей команде.

В матче 1/4 финала сборная России встретится со сборной Дании, чье выступление на предварительных стадиях чемпионата стало настоящей сенсацией.