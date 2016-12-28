В Стерлитамакском районе в аварии погибла пассажирка «Нексии»

Авария зарегистрирована 30 декабря на автодороге Стерлитамак – Красноусольский.

Вечером 53-летний водитель «Дэу» врезался в прицеп попутного трактора, после чего «Нексию» вынесло на полосу встречного движения и там последовало столкновение с автомобилем «ВАЗ-21099».

От полученных травм погибла 61-летняя пассажирка иномарки. Другая пассажирка, ее дочь, 1991 года рождения, госпитализирована. Предположительно, обе они находились в машине в качестве попутчиц.

Как отмечает республиканская госавтоинспекция, 54-летний тракторист ехал в темное время суток с неработающими световыми приборами на прицепе, что вероятнее всего и послужило причиной ДТП.