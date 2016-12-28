В Башкирии двое пожарных и женщина погибли под обрушившейся крышей горящего дома

Трагедия произошла ночью 31 декабря в Миякинском районе.

Этой ночью огонь охватил один из домов села Ерлыково. Когда двое пожарных попытались спасти пожилую хозяйку и зашли в дом, на них обрушилась крыша. Погибли оба спасателя и женщина.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, сообщает следком республики.