В Новый год - на электричке. Но по другому расписанию

В новогодние праздники изменен график движения поездов ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания», сообщает пресс-служба ведомства.

Для улучшения обслуживания пассажиров в период новогодних праздников движение пригородных поездов будет осуществляться:

31 декабря 2016 года ,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января 2017 года - по выходному дню суббота

8 января 2017 года - по выходному дню воскресенье

9 января 2017 года - по рабочему дню понедельник.

Пресс-служба отмечает, что перевозчик сохранил все маршруты пригородных поездов во всех регионах обслуживания ППК, а некоторые из них, по просьбе пассажиров, были ускорены.