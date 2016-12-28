Новый Год экологии к нам мчится

План мероприятий по проведению в Республике Башкортостан Года экологии и особо охраняемых природных территорий утвердило правительство республики, сообщает пресс-служба ведомства.

В новом году будут реализованы крупнейшие проекты – реконструкция очистных сооружений на «Газпром нефтехим Салават», строительство установки очистки сульфидно-щелочных стоков завода «Мономер» и нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефтехим Салават», реконструкция комплекса биологических очистных сооружений «Башнефть-Уфанефтехим».

Министр природопользования и экологии Илдар Хадыев сообщил, что план включает более сотни мероприятий в сферах охраны атмосферного воздуха, водных объектов, недропользования, растительного и животного мира, а также повышения экологической культуры жителей республики.