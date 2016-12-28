Оригинальный подарок получили наши сибайские коллеги на Новый год

Необычную елочку принесли в редакцию «Сибайского рабочего» четвероклассница Ника и ее мама Гузель Зайдуллина.

Соорудили они её из... газет.

– Мы их сложили в треугольники, украсили бантиками и звездой, – рассказала Ника. – Я сделала елочные игрушки: разноцветные воздушные шары из ниток, снежинки из бумаги. На пышную бумажную красавицу ушло восемьдесят «Сибаек» нынешнего года, прочитанных нашей семьей от корки до корки.