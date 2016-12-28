Сегодня свой юбилей отмечает основатель двух башкирских волейбольных клубов Валерий Багметов

Основателю профессионального волейбола в республике – 65 лет.

Достижение Багметова в истории российского волейбола уникально. Сначала в минимально короткие сроки он создал и вывел в элитный дивизион уфимский «Нефтяник Башкирии», с которым завоевывал серебряные медали кубка страны в 1999 году. А после небольшой паузы в тренерской работе проделал подобный путь и с «Нефтехимиком» из Салавата. До сих пор ни один специалист в России не повторил это.

В настоящее время Валерий Багеметов является одним из организаторов ветеранского волейбольного клуба «Отдушина-Уфа», а также регулярно призывается под знамена российской сборной в своей возрастной категории. Он – победитель и призер различных мировых и континентальных первенств среди ветеранов.

- Буду праздновать Новый год, конечно, с семьей, - рассказал специально для «Республики Башкортостан» Валерий Николаевич. – Но 1 января у меня по плану – традиционная тренировка. Я практиковал это и в команде мастеров. Заметьте, сейчас многие из моих подопечных стали сами отличными тренерами. К примеру, Юрий Маричев, Олег Антонов, Сергей Мякишев… Пользуясь случаем, поздравляю всех жителей Башкортостана с главным семейным праздником в году!