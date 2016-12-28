"Resbash"-Сегодня свой юбилей отмечает основатель двух башкирских волейбольных клубов Валерий Багметов
НОВОСТИ
RSS
30.12.16 16:15
Оригинальный подарок получили наши сибайские коллеги на Новый год
30.12.16 15:40
Сегодня свой юбилей отмечает основатель двух башкирских волейбольных клубов Валерий Багметов
30.12.16 15:24
В план мероприятий к 100-летию Башкирии вошли 100 мероприятий
30.12.16 14:51
Житель Белорецка приговорён к двум годам колонии за изготовление наркотика
30.12.16 14:23
Сергей Семак назначен главным тренером «Уфы»
30.12.16 12:14
В Башкирии выручка с продаж новых легковушек за 11 месяцев составила 37,4 миллиарда рублей
30.12.16 11:56
В Уфе задержан наркодилер с 2,5 килограммами наркотиков
30.12.16 11:41
«Уфа» озвучила план подготовки команды ко второй части чемпионата РФПЛ
30.12.16 11:35
Подросток из Сибая лично присутствовал при сборке "Ламборджини"
30.12.16 11:34
«Уфимец» расторг контракт с защитником Дмитрием Приходько
30.12.16 11:14
Башкирия выплатит по миллиону семьям уроженцев республики, погибших в авиакатастрофе Ту-154
30.12.16 10:59
В Башкирии выросло производство мяса птицы и яиц
30.12.16 10:28
В уфимском парке имени Якутова появилась новая иллюминация
30.12.16 10:19
Молодежная сборная России по хоккею проиграла США - 2:3
29.12.16 23:10
"Салават Юлаев" проиграл магнитогорскому "Металлургу" - 3:5
29.12.16 17:06
В Башкирии пятеро человек предстанут перед судом за кражу из банкомата
29.12.16 16:35
За новогодним порядком в Башкирии будут следить две тысячи полицейских
29.12.16 16:26
Двое жителей Башкирии украли из ритуального салона костюмы для усопших
29.12.16 16:22
«Роснефть» приобретает в Уфе ещё и «Таргин»
29.12.16 16:21
В России под отзыв попали чуть более двух сотен «Мерседесов» S-класса
29.12.16 16:11
В Уфе возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием полицейского авто
29.12.16 15:57
Госнаграды в Башкирии под новый год получили более пятидесяти специалистов
29.12.16 15:28
Бесплатные юристы в январе приедут в Благовещенск и Кармаскалы
29.12.16 14:53
В Учалинском районе после капитального ремонта открылась сельская врачебная амбулатория
29.12.16 14:50
В Уфе запустили новогодние трамвай и троллейбус
29.12.16 14:23
В Башкирии владельцам телефонов предложили поработать фотоинспекторами на стройках
29.12.16 14:11
В Хайбуллинском районе дети вернулись в тёплый приют
29.12.16 14:08
В Мелеузовском районе одиннадцать сирот получили квартиры через суд
29.12.16 14:06
В Уфе на фанерно-плитном комбинате работникам не выдавали зарплату за октябрь
29.12.16 12:23
В Башкирии водитель на «Нексии» проехал по лежавшей на дороге девушке
29.12.16 11:58
В Стерлитамаке наградили победителей викторины по избирательному праву
29.12.16 11:55
В Янауле полиция за час задержала грабителя
29.12.16 11:47
В Башкирии тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 8,3 – 14,9 процента
29.12.16 11:41
В Янауле полиция задержала наркосбытчика, расследуя кражу золотых украшений
29.12.16 10:52
В Туймазинском районе три человека погибли в ДТП
29.12.16 10:43
Республика Башкортостан получит 72 миллиона рублей для земских врачей
29.12.16 08:51
Сегодня "Салават Юлаев" сыграет с магнитогорским "Металлургом"
28.12.16 15:32
Житель Стерлитамака пытался ограбить киоск с помощью гранаты
28.12.16 15:21
Рустэм Хамитов: КумАПП вышел на траекторию роста
28.12.16 15:10
В Башкирии у почты больших каникул не будет
28.12.16 15:03
Житель Уфы предстанет перед судом за сбыт изготовленного им наркотика
28.12.16 14:10
Парламент Башкирии предлагает ужесточить требования к продаже и использованию пиротехники
28.12.16 12:15
В Башкирии лесозаготовительной компании выписали штраф
28.12.16 11:43
Хоккеисты "Горняка" дважды победили челябинский "Мечел"
28.12.16 11:32
Сборная России победила Латвию на молодёжном чемпионате мира по хоккею - 9:1
28.12.16 11:10
В Башкирии школы и больницы могут остаться без тепла
28.12.16 10:48
На Амзинском лесокомбинате работникам выплатили задержанную на два месяца зарплату
28.12.16 10:48
В Белорецке подвели итоги конкурса «Социальный портрет пожилого человека»
28.12.16 10:47
В Башкирии долги по зарплате снизились в два раза
28.12.16 10:44
Житель Уфы предстанет перед судом за избиение троих несовершеннолетних детей
28.12.16 10:24
Три модели «Фольксвагена» подлежат отзыву в России
28.12.16 10:12
Башкирия заняла 7-е место по продажам поддержанных автомобилей
28.12.16 09:56
В Башкирии пенсии в новом году начнут доставлять с 3 января
28.12.16 09:55
В Благовещенском районе в столкновении двух «Лад» погибла женщина
28.12.16 09:39
В Башкирии «четырнадцатую» смяло в ДТП, водитель погиб
ЕЩЁ НОВОСТИ