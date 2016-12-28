В план мероприятий к 100-летию Башкирии вошли 100 мероприятий

План мероприятий к 100-летию образования республики утвердило правительство Башкортостана. В этом перечне «РБ» насчитала 98 пунктов.

В распоряжении говорится, что мероприятия будут финансироваться за счет средств федерального бюджета, бюджета республики и внебюджетных источников, при этом сумма не указывается.



В перечне - формирование и утверждение списка ста юбилейных объектов, торжества, приуроченные к 100-летию народного поэта Башкортостана Мустая Карима, акция «100 инвестпроектов» и много разных мероприятий, так или иначе связанных с этой круглой цифрой.



Власти также намерены обратиться в ЦБ с предложением выпустить в 2019 году памятную монету.