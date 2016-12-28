Житель Белорецка приговорён к двум годам колонии за изготовление наркотика

Белорецкий межрайонный суд признал 32-летнего Дениса Ахмедьянова виновным по статье «незаконные изготовление и хранение наркотического средства в значительном размере».

В январе мужчина изготовил для личного потребления около трех граммов экстракта маковой соломы. Наркотики, которые злоумышленник хранил при себе, обнаружили полицейские.

Подсудимый признал вину, суд приговорил его к двум годам и двум месяцам лишения свободы, сообщает Белорецкая межрайонная прокуратура.