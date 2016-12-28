В Башкирии выручка с продаж новых легковушек за 11 месяцев составила 37,4 миллиарда рублей

С данным показателем регион попал в десятку лидеров в России, заняв восьмую позицию, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Лидером по выручке является Москва с оборотом в 343,7 миллиарда рублей (пятая часть от общероссийского объема). За ней следует Подмосковье – 123 миллиарда, Питер – 120 миллиардов, Краснодарский край – 59 миллиардов и Татария – 55,7 миллиарда.

Замыкают десятку лидеров Самарская область – 40,3 милиларда, Свердловская область – 38,8, Башкирия – 37, 4, Ростовская область – 36,7 и Нижегородская – 31,8 миллиарда.

На данную десятку регионов РФ приходится 55 % от общего объема выручки. Наибольший рост выручки из них по сравнению с прошлым годом наблюдается у Башкирии – на 12,5 %, меньший – у Москвы – 2,5 %.

В общей сложности россияне потратили на покупку новых автомобилей 1 триллион 616 миллиардов рублей, что на 0,3 процента больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.