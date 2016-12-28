В Уфе задержан наркодилер с 2,5 килограммами наркотиков

Злоумышленник был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В Кировском районе столицы был задержан 27-летний житель Челябинской области, подозреваемый в торговле «синтетикой». На момент задержания у него обнаружили более 100 граммов наркотиков. А в съемной квартире найдена спортивная сумка, в которой лежало более 2,5 килограммов наркотиков – это более десяти тысяч разовых доз.

Как выяснилось, мужчина ранее занимался розничными продажами, но в скором времени перешел на оптовые поставки. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере», сообщает пресс-служба МВД по РБ.