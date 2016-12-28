«Уфа» озвучила план подготовки команды ко второй части чемпионата РФПЛ

В начале 2017 года башкирский коллектив проведет три зарубежных сбора.

Как сообщает официальный сайт «Уфы», 9 января футболисты выйдут из отпуска и соберутся в Москве для прохождения медобследования.

Первый учебно-тренировочный сбор в наступающем году начнется 11 января на Кипре и продлится вплоть до 22 января. После трехдневного отдыха команда соберется в Турции, где состоятся еще два сбора. Первый из них пройдет с 26 января по 7 февраля, второй начнется 11 февраля и завершится 23 февраля.

При этом пока официально не названо имя главного тренера «Уфы».