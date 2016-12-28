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30.12.16 | 11:35 НОВОСТИ | Архив новостей
Подросток из Сибая лично присутствовал при сборке "Ламборджини"
Тринадцатилетний Урал Сулейманов побывал на производстве легендарного автомобиля.
Для мальчика, который передвигается только в инвалидном кресле, это стало настоящим предновогодним чудом.
– Осенью увидела пост Ольги Свешниковой из Москвы о просьбе к родителям особенных детей написать об их мечтах, – говорит Айгуль Сулейманова. – Не особо веря в эту затею, рассказала о давней мечте Урала. Написала и забыла. А в начале декабря позвонил представитель фонда «Оживи мечту». 19 декабря мы отправились в путь.
Фонд взял на себя все наши траты. На авиабилеты, страхование жизни, проживание в отеле, питание и остальные расходы.
Остановились в городе Болонья, что в Северной Италии. А в нескольких километрах от него, в городе Сант-Агата-Болоньезе и расположен завод по производству легенды мирового автопрома – автомобиля Ламборджини.
Впечатления сына не передать словами. Мы побывали в музее, где увидели все автомобили этой марки. Некоторые экземпляры являются единственными в мире, например, Ламборлжини Эгоисто. На заводе увидели весь процесс сборки автомобиля. Кстати, собирают его вручную.
24 декабря в Италии отмечают Рождество, и поэтому было ощущение, что мы попали в самую настоящую сказку. Мечта Урала исполнилась!
О чем мечтает мама Урала с весьма сложным диагнозом, мы обязательно расскажем на страницах нашей газеты.
Автор: Зульфия САФИНА
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