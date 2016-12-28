Подросток из Сибая лично присутствовал при сборке "Ламборджини"

Тринадцатилетний Урал Сулейманов побывал на производстве легендарного автомобиля.

Для мальчика, который передвигается только в инвалидном кресле, это стало настоящим предновогодним чудом.

– Осенью увидела пост Ольги Свешниковой из Москвы о просьбе к родителям особенных детей написать об их мечтах, – говорит Айгуль Сулейманова. – Не особо веря в эту затею, рассказала о давней мечте Урала. Написала и забыла. А в начале декабря позвонил представитель фонда «Оживи мечту». 19 декабря мы отправились в путь.





Фонд взял на себя все наши траты. На авиабилеты, страхование жизни, проживание в отеле, питание и остальные расходы.





Остановились в городе Болонья, что в Северной Италии. А в нескольких километрах от него, в городе Сант-Агата-Болоньезе и расположен завод по производству легенды мирового автопрома – автомобиля Ламборджини.





Впечатления сына не передать словами. Мы побывали в музее, где увидели все автомобили этой марки. Некоторые экземпляры являются единственными в мире, например, Ламборлжини Эгоисто. На заводе увидели весь процесс сборки автомобиля. Кстати, собирают его вручную.





24 декабря в Италии отмечают Рождество, и поэтому было ощущение, что мы попали в самую настоящую сказку. Мечта Урала исполнилась!





О чем мечтает мама Урала с весьма сложным диагнозом, мы обязательно расскажем на страницах нашей газеты.