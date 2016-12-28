«Уфимец» расторг контракт с защитником Дмитрием Приходько

Башкирский баскетбольный клуб решился на кадровые потери перед Новым годом.

Как сообщает пресс-служба «Уфимца», по обоюдному согласию сторон принято решение о расторжении контракта между клубом и разыгрывающим Дмитрием Приходько.

Этот баскетболист перешел в башкирскую дружину перед началом сезона. Приходько провел за «Уфимец» 18 матчей в чемпионате и кубке страны, набрав в них 283 очка.

Теперь он продолжит свою карьеру в барнаульском «АлтайБаскете», который так же, как и наша команда, выступает в третьем дивизионе российской суперлиги.