В Башкирии выросло производство мяса птицы и яиц

К началу Года петуха птицеводы региона подходят с хорошими показателями, сообщают в минсельхозе РБ

По данным аграрного ведомства, в 2016 году в хозяйствах всех категорий насчитывалось свыше 11,5 млн. голов домашней птицы, на убой ее было реализовано 70,5 тыс. тонн. Рост на 53,7 тыс. тонн, или 3 процента, обеспечили сельхозпредприятия.

Производство яиц во всех категориях хозяйств составило 1 млрд. 114 млн. штук, рост к 2015 году составил более 18 процентов. Если личные подсобные хозяйства и фермеры сбавили объемы производства, то сельхозпредприятия прибавили почти на треть к уровню прошлого года.