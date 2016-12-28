В уфимском парке имени Якутова появилась новая иллюминация

Новая праздничная иллюминация смонтирована в парке имени И. Якутова, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Тридцать светящихся шаров расположены вдоль центральной аллеи парка, а двенадцать конструкций с изображением герба Уфы - вокруг Вечного огня. Кроме того, летом будет смонтирована подсветка входной группы парка со стороны улицы Ленина.

Светящимися гирляндами также украшены ели, растущие возле ледового дворца «Уфа-Арена», в том числе на участке улицы Ленина, прилегающему к парку Якутова.

Вся иллюминация в городе будет светиться с 17.30 вечера до 9.00 утра в Новый год (с 31 декабря по 2 января) и в Рождество (с 6 по 8 января). В остальные дни она будет работать с 17.30 до 01.00 и с 06.00 до 09.00 утра.