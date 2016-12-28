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30.12.16 | 10:28 НОВОСТИ | Архив новостей
В уфимском парке имени Якутова появилась новая иллюминация
Новая праздничная иллюминация смонтирована в парке имени И. Якутова, сообщает пресс-служба администрации Уфы.
Тридцать светящихся шаров расположены вдоль центральной аллеи парка, а двенадцать конструкций с изображением герба Уфы - вокруг Вечного огня. Кроме того, летом будет смонтирована подсветка входной группы парка со стороны улицы Ленина.
Светящимися гирляндами также украшены ели, растущие возле ледового дворца «Уфа-Арена», в том числе на участке улицы Ленина, прилегающему к парку Якутова.
Вся иллюминация в городе будет светиться с 17.30 вечера до 9.00 утра в Новый год (с 31 декабря по 2 января) и в Рождество (с 6 по 8 января). В остальные дни она будет работать с 17.30 до 01.00 и с 06.00 до 09.00 утра.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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