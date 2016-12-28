"Салават Юлаев" проиграл магнитогорскому "Металлургу" - 3:5

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Металлург" (Магнитогорск) - 3:5 (0:2; 2:1; 1:2). Шайбы забросили: Л. Умарк (32-я мин., бол.), Д. Куляш (32), Т. Хартикайнен (43, бол.) - у хозяев; О. Осала (1, бол, 3, бол.), Я Коварж (28), Т. Сантала (47), Е. Тимкин (60, п. в.).

Матч начался с холодного душа для юлаевцев. Зрители еще рассаживались на трибунах, а гости уже вели 2:0. При этом обе шайбы Оскар Осала забросил в большинстве. Такого мало кто может припомнить.

Основное внимание уфимцы уделили нейтрализации грозного звена Сергея Мозякина. И вполне в этом преуспели. Но в этот вечер слово у Магнитки взяли другие. В частности, связка финских форвардов Осала - Сантола. А у нас вновь полматча молчали лидеры, грубейшие ошибки допускали защитники. Безобразно отыграл оборонец Гончаров. Удалился с площадки - гол, потерял позицию - гол, наконец, забил в свои ворота.

Когда счет стал 3:0 в пользу "сталеваров", многие в отчаянии потянулись домой, не дожидаясь послематчевых пробок. И поторопились. Наши тренеры сумели-таки достучаться, докричаться до сознания игроков. Итогом стал впечатляющий юлаевский бросок, счет стал равным. Но этот прорыв отнял очень много сил и эмоций. Когда наш голкипер Андрей Гаврилов не справился с простым, в общем-то, броском Санталы, команда не сумела восстать из пепла вновь.

Поражение поставило юлаевцев в очень непростую ситуацию. Сразу после Нового года - поездка по маршруту Нижнекамск - Казань - Тольятти, где никто ничего дарить не будет.