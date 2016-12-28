В Башкирии пятеро человек предстанут перед судом за кражу из банкомата

Уроженцы Молдовы в возрасте от 22 до 29 лет в зависимости от роли и степени участия обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «кража» и «использование заведомо подложного документа».

Злоумышленники в феврале взломали дверь магазина «Заря» в Илишевском районе и похитили из кассы три тысячи рублей. Кроме этого, они прихватили с собой банкомат – привязали его к легковушке и вывезли из помещения, после чего погрузили в багажник.

В последующем они забрали из банкомата 700 тысяч рублей, а после задержания возместили всю сумму. Как выяснилось, один из злоумышленников проживал в России по поддельному паспорту. Уголовное дело направлено в суд, обвиняемые находятся под стражей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.