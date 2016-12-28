За новогодним порядком в Башкирии будут следить две тысячи полицейских

В праздничных мероприятиях будут участвовать около 200 тысяч жителей республики, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В новогоднюю ночь около двух тысяч полицейских будут задействованы в охране правопорядка в республике. Содействие им будут оказывать 380 представителей общественных организаций и объединений правоохранительной направленности.

В случае, если вы владеете информацией о готовящемся преступлении или обнаружили подозрительные предметы, МВД по РБ просит сообщить об этом в ближайшее подразделение полиции по телефону 02 (с сотового 020), либо по телефону доверия МВД по РБ по номеру (347) 279-32-92.