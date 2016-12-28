Двое жителей Башкирии украли из ритуального салона костюмы для усопших

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.

Двое пьяных товарищей в Ишимбайском районе вскрыли помещение ритуального салона и стащили оттуда три костюма для усопших, после чего проникли в парикмахерскую и прихватили оттуда ноутбук, видеорегистратор и сотовый телефон.

Воров задержали по месту проживания. В их квартирах обнаружены похищенные погребальные костюмы и техника. В содеянном они признались, но не смогли объяснить зачем прихватили костюмы, сообщает пресс-служба МВД по РБ.