«Роснефть» приобретает в Уфе ещё и «Таргин»

Федеральная антимонопольная служба России разрешила «Роснефти» приобрести у АФК «Система» 100% голосующих акций нефтесервисной компании «Таргин», сообщает газета «Ведомости».

Цена сделки составит до 4,1 млрд рублей «с возможностью корректировки» после аудита приобретаемого актива. «В результате сделки парк буровых установок увеличится на 19%, а количество собственных бригад по ремонту скважин увеличится на 30%. В целом доля внутреннего сервиса в «Роснефти» по бурению скважин вырастет до 60%, по ремонту – до 40%», — говорится в сообщении нефтяной компании. «Развитие нефтесервисного подразделения компании является одним из наших ключевых приоритетов. Благодаря стабильному росту объемов нефтепромысловых работ, выполняемых собственными силами, компания успешно удерживает самые низкие в отрасли удельные затраты на добычу углеводородов», — заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.





«Таргин», как и «Башнефть», базирующийся в Уфе, выполняет для «Башнефти» порядка 70% нефтесервисных работ. За 2015 г. выручка «Таргина» составила 25 млрд руб. Кроме «Башнефти» «Таргин» оказывает услуги «Роснефти», «Лукойлу», «Газпром нефти».