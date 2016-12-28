|
|
НОВОСТИ
29.12.16 14:53
В Учалинском районе после капитального ремонта открылась сельская врачебная амбулатория
28.12.16 14:10
Парламент Башкирии предлагает ужесточить требования к продаже и использованию пиротехники
27.12.16 11:52
В Нефтекамске расследуется уголовное дело о превышении полицейскими служебных полномочий
27.12.16 11:11
Жительница Баймакского района два года не могла получить компенсацию за потерю кормильца
|
29.12.16 | 16:22 НОВОСТИ | Архив новостей
«Роснефть» приобретает в Уфе ещё и «Таргин»
Федеральная антимонопольная служба России разрешила «Роснефти» приобрести у АФК «Система» 100% голосующих акций нефтесервисной компании «Таргин», сообщает газета «Ведомости».
Цена сделки составит до 4,1 млрд рублей «с возможностью корректировки» после аудита приобретаемого актива. «В результате сделки парк буровых установок увеличится на 19%, а количество собственных бригад по ремонту скважин увеличится на 30%. В целом доля внутреннего сервиса в «Роснефти» по бурению скважин вырастет до 60%, по ремонту – до 40%», — говорится в сообщении нефтяной компании. «Развитие нефтесервисного подразделения компании является одним из наших ключевых приоритетов. Благодаря стабильному росту объемов нефтепромысловых работ, выполняемых собственными силами, компания успешно удерживает самые низкие в отрасли удельные затраты на добычу углеводородов», — заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
«Таргин», как и «Башнефть», базирующийся в Уфе, выполняет для «Башнефти» порядка 70% нефтесервисных работ. За 2015 г. выручка «Таргина» составила 25 млрд руб. Кроме «Башнефти» «Таргин» оказывает услуги «Роснефти», «Лукойлу», «Газпром нефти».
Автор: Ильдар АХИЯРОВ
|
AHOHC
AHOHC
В Уфе уличные мошенницы «развели» пенсионерку на 40 тысяч и золотые украшения
Колян 2016-12-28 09:28:15
В Уфе уличные мошенницы «развели» пенсионерку на 40 тысяч и золотые украшения
Сергей 2016-12-27 12:48:37
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10
В Нефтекамске полицейские избили задержанного
вадим 2016-12-19 03:27:08
В Уфе проходит мясной фестиваль «Ит-Фест»
Анна 2016-12-18 15:44:43
Работаем не покладая варежек! (Видео)
Асаба 2016-12-16 10:43:50
Работаем не покладая варежек! (Видео)
gulshatai 2016-12-15 17:47:02
Безалкогольный день (Cоциум) 30.09.16 (10:22)
Науменко Иван Николаевич 2016-12-14 12:07:20
В Уфе пройдёт мясной фестиваль «Ит Фест»
Асаба 2016-12-13 11:27:59
Хоть метель, хоть стужа — подлёдник сдюжит (Cоциум) 08.12.16 (12:07)
Ануза 2016-12-12 13:32:26
«Нет, не ничьи мы — России великой» (Культура) 08.12.16 (12:08)
Асаба 2016-12-08 15:06:52
Одинокий волк с детской душой (Культура) 02.12.16 (10:24)
наблюдатель 2016-12-02 13:19:48