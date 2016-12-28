В России под отзыв попали чуть более двух сотен «Мерседесов» S-класса

Добровольному отзыву подлежат 208 машин, проданных с ноября 2015 по март 2016 года, сообщает Росстандарт.

Причиной отзыва стало то, что ремни безопасности могут не оттягиваться, а оставаться в выдвинутом положении. Проблема будет решаться кодированием в блоке управления задней части авто.

Владельцы конкретных машин будут оповещены, либо могут самостоятельно сверить вин-код на сайте Росстандарта. Ремонтные работы выполнят бесплатно.