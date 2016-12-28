В Уфе возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием полицейского авто

Следственными органами в отношении 35-летнего инспектора полка ДПС ГИБДД УМВД России по Уфе возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Вечером 20 октября инспектор за рулем служебной «Шкоды Октавии», проехав перекресток Ахметова и Летчиков, сбил 18-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Автомобиль ехал на скорости около 100 км/ч без включенных проблескового маячка и звукового сигнала.

Пострадавшего госпитализировали и, по заключению судмедэкспертов, он получил тяжкий вред здоровью. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщает следком республики.

По данным пресс-службы МВД по РБ, молодой человек получил травму головы. Сотрудники ДПС по результатам медосвидетельствования были трезвы. Сейчас ведется служебная проверка, решается вопрос о принятии мер в отношении водителя.