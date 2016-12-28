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29.12.16 | 15:57 НОВОСТИ | Архив новостей
Госнаграды под новый год получили более пятидесяти человек
Думающий и работающий человек всегда «найдёт себе дело, учеников, будет трудиться по-настоящему», сказал глава республики Рустэм Хамитов в четверг после вручения госнаград Российской Федерации и Башкортостана.
Он поблагодарил отмеченных наградами и выразил надежду на то, что 2017 год для республики будет «успешным во всех смыслах».
Орденами, знаками отличия, почётными грамотами, званиями и благодарностями были отмечены 53 представителя разных отраслей экономики, а также культуры, науки, образования, здравоохранения и спорта.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени была вручена художнику Владиславу Меосу, оператору машинного доения Лидии Митрафановой из чекмагушевского кооператива «Базы» и завкафедрой Башкирского медуниверситета Лилие Новиковой.
Экс-глава администрации Федоровского района Радик Ишмухаметов награжден орденом Дружбы народов, а профессор Башгосуниверситета Назир Кулбахтин –орденом Салавата Юлаева.
В числе награжденных руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации Борис Мелкоедов. Он отмечен благодарностью президента РФ.
Автор: Эльза ХОРЕВА
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