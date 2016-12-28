Госнаграды под новый год получили более пятидесяти человек

Думающий и работающий человек всегда «найдёт себе дело, учеников, будет трудиться по-настоящему», сказал глава республики Рустэм Хамитов в четверг после вручения госнаград Российской Федерации и Башкортостана.

Он поблагодарил отмеченных наградами и выразил надежду на то, что 2017 год для республики будет «успешным во всех смыслах».





Орденами, знаками отличия, почётными грамотами, званиями и благодарностями были отмечены 53 представителя разных отраслей экономики, а также культуры, науки, образования, здравоохранения и спорта.





Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени была вручена художнику Владиславу Меосу, оператору машинного доения Лидии Митрафановой из чекмагушевского кооператива «Базы» и завкафедрой Башкирского медуниверситета Лилие Новиковой.





Экс-глава администрации Федоровского района Радик Ишмухаметов награжден орденом Дружбы народов, а профессор Башгосуниверситета Назир Кулбахтин –орденом Салавата Юлаева.





В числе награжденных руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации Борис Мелкоедов. Он отмечен благодарностью президента РФ.