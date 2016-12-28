Бесплатные юристы в январе приедут в Благовещенск и Кармаскалы

Бесплатную юридическую помощь в январе смогут получить жители Благовещенска и Кармаскалинского района, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно графика выездных приемов юристов, которое правительство Башкортостана утвердило на год, 18 января специалисты территориальных органов федеральных структур проведут прием в Благовещенске, а 25 января –в селе Кармаскалы.

За бесплатной юрпомощью 8 февраля смогут обратиться жители Аургазинского района, 15 февраля – благоварцы, а 22 февраля –архангельцы.

На бесплатную юридическую помощь могут рассчитывать 12 категорий граждан. В их числе жители республики с низким среднедушевым доходом, инвалиды, ветераны войны, герои Российской Федерации и СССР, герои Соцтруда и герои труда РФ, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.

График приема на весь год и перечень лиц, имеющих право на получение бесплатной юрпомощи, можно посмотреть на сайте правительства РБ.