В Учалинском районе после капитального ремонта открылась сельская врачебная амбулатория

Ремонт здания в селе Уразово проводился в два этапа. В 2015 году в рамках реализации Программы поддержки местных инициатив здесь установлены новые окна и двери, произведен ремонт напольного покрытия. В 2016 году на капитальный ремонт здания направлено 4,2 миллиона рублей из республиканского бюджета.

На эти средства обновлена кровля, подведены инженерные коммуникации – водоснабжение, электроснабжение, канализационные сети, произведено утепление потолочного покрытия. Работы по капитальному ремонту здания велись подрядной организацией ООО «Мастер» из Учалов.

Новая амбулатория отвечает всем современным требованиям, укомплектована необходимым оборудованием и квалифицированными медицинскими кадрами. В просторном здании врачебной амбулатории будут обслуживаться жители четырех населенных пунктов – села Уразово и деревень Кулушево, Ишмекеево и Кутуево – всего более двух тысяч человек.

- У меня был самый холодный кабинет, радость, когда температура доходила до 15 градусов, а так средний температурный режим составлял 12 градусов, - признается медсестра физкабинета Гульназ Кагарманова. – Сидели в валенках, бушлате, шапке. А чтобы вот так, как сегодня, в туфлях ходить и не мечтали.



Главный врач Учалинской центральной городской больницы Рамиль Гибадатов, поздравив сельчан с открытием современного медучреждения, объявил - еще одним подарком для коллектива амбулатории станет новый служебный автомобиль.

Почётное право перерезать красную ленту было предоставлено заведующей Уразовской амбулаторией Ильвире Хайруллиной и ветерану труда Райхане Баязитовой, почти сорок лет проработавшей медсестрой.