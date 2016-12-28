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29.12.16 | 14:23 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии владельцам телефонов предложили поработать фотоинспекторами на стройках
Приложение для фотофиксации нарушений на стройках запустил Роструд, сообщает пресс-служба Гострудинспекции в республике.
Бесплатное приложение «Я – инспектор» доступно владельцам мобильных телефонов. Любой из них, заметив нарушение охраны труда на строительной площадке, может сфотографировать его на телефон и сообщить об этом в Роструд. Приложение можно скачать в магазинах приложений для смартфонов «Google Play» и «App Store».
«В определенных отраслях число погибших остается на высоком уровне. Одной из таких опасных сфер является строительство, – сообщил заместитель руководителя Роструда Михаил Иванков. – Новое мобильное приложение направлено на то, чтобы навести порядок на строительных площадках». Он добавил, что наиболее часто там встречаются такие нарушения, как отсутствие касок, работа на высоте без защитных ограждений и страховки, отсутствие ограждений стройплощадок.
По данным Гострудинспекции в республике, в нынешнем году на производстве пострадало 190 человек. Из них 62 работника погибли, 128 человек получили тяжелые травмы. На стройплощадках пострадало 25 человек. Из них восемь работников погибли, 17 человек были тяжело травмированы.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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