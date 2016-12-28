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НОВОСТИ
28.12.16 14:10
Парламент Башкирии предлагает ужесточить требования к продаже и использованию пиротехники
27.12.16 11:52
В Нефтекамске расследуется уголовное дело о превышении полицейскими служебных полномочий
27.12.16 11:11
Жительница Баймакского района два года не могла получить компенсацию за потерю кормильца
26.12.16 12:31
«Уфа-Алиса» на своём поле уступила краснодарской «Кубани» во главе с Евгением Трефиловым
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28.12.16 | 15:32 НОВОСТИ | Архив новостей
Житель Стерлитамака пытался ограбить киоск с помощью гранаты
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|08.10.13
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|01.04.16
Открыта основная подписка на I полугодие 2017 года по каталогу периодических печатных изданий
|22.11.16
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