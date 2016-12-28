Рустэм Хамитов: КумАПП вышел на траекторию роста

Сегодня глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился в Москве с гендиректором «Вертолётов России» Александром Михеевым. Во встрече принял участие управляющий директор АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП) Юрий Пустовгаров. По сообщению пресс-службы главы региона, на встрече обсуждались вопросы развития вертолётостроительной отрасли в республике, в том числе текущую ситуацию на КумАПП.

По словам Александра Михеева, КумАПП завершил год с хорошими результатами: выполнил все задания по гособоронзаказу и ряд контрактов в полном объёме, а также изготовил вертолёт новой модификации.





– Хочу подчеркнуть, что КумАПП выступило организатором восстановления производства нового типа противолодочного вертолёта Ка-27М. В 2016 году предприятие выполнило контракт по его глубокой модернизации, а также отремонтировало партию вертолётов Ка-29. Кроме того, КумАПП продолжает осваивать изготовление новой техники, – сообщил руководитель холдинга. – В этом году на предприятии был выпущен первый лёгкий вертолёт Ка-226Т корабельного базирования со складывающейся колонкой винта и новым бортовым оборудованием. Мы ожидаем высокий спрос со стороны российских и зарубежных заказчиков к этому вертолёту для оснащения береговой охраны и других силовых структур. По нашей оценке, у этого вертолёта большой потенциал.





– Завод удалось поднять, сегодня он выходит на траекторию роста, — отметил Рустэм Хамитов. — Это уже третье предприятие в Башкортостане после УМПО и УАПО, получившее новый импульс благодаря скоординированным действиям республики и холдингов.





– В 2017 году мы рассчитываем поставить продукции на 45 процентов больше в денежном выражении, чем было в 2016 году. Проблем с загрузкой производственных мощностей у нас нет, – доложил Юрий Пустовгаров.