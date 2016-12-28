|
|
НОВОСТИ
28.12.16 14:10
Парламент Башкирии предлагает ужесточить требования к продаже и использованию пиротехники
27.12.16 11:52
В Нефтекамске расследуется уголовное дело о превышении полицейскими служебных полномочий
27.12.16 11:11
Жительница Баймакского района два года не могла получить компенсацию за потерю кормильца
26.12.16 12:31
«Уфа-Алиса» на своём поле уступила краснодарской «Кубани» во главе с Евгением Трефиловым
|
28.12.16 | 15:21 НОВОСТИ | Архив новостей
Рустэм Хамитов: КумАПП вышел на траекторию роста
Сегодня глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился в Москве с гендиректором «Вертолётов России» Александром Михеевым. Во встрече принял участие управляющий директор АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП) Юрий Пустовгаров. По сообщению пресс-службы главы региона, на встрече обсуждались вопросы развития вертолётостроительной отрасли в республике, в том числе текущую ситуацию на КумАПП.
По словам Александра Михеева, КумАПП завершил год с хорошими результатами: выполнил все задания по гособоронзаказу и ряд контрактов в полном объёме, а также изготовил вертолёт новой модификации.
– Хочу подчеркнуть, что КумАПП выступило организатором восстановления производства нового типа противолодочного вертолёта Ка-27М. В 2016 году предприятие выполнило контракт по его глубокой модернизации, а также отремонтировало партию вертолётов Ка-29. Кроме того, КумАПП продолжает осваивать изготовление новой техники, – сообщил руководитель холдинга. – В этом году на предприятии был выпущен первый лёгкий вертолёт Ка-226Т корабельного базирования со складывающейся колонкой винта и новым бортовым оборудованием. Мы ожидаем высокий спрос со стороны российских и зарубежных заказчиков к этому вертолёту для оснащения береговой охраны и других силовых структур. По нашей оценке, у этого вертолёта большой потенциал.
– Завод удалось поднять, сегодня он выходит на траекторию роста, — отметил Рустэм Хамитов. — Это уже третье предприятие в Башкортостане после УМПО и УАПО, получившее новый импульс благодаря скоординированным действиям республики и холдингов.
– В 2017 году мы рассчитываем поставить продукции на 45 процентов больше в денежном выражении, чем было в 2016 году. Проблем с загрузкой производственных мощностей у нас нет, – доложил Юрий Пустовгаров.
Автор: Ильдар АХИЯРОВ
|
AHOHC
AHOHC
В Уфе уличные мошенницы «развели» пенсионерку на 40 тысяч и золотые украшения
Колян 2016-12-28 09:28:15
В Уфе уличные мошенницы «развели» пенсионерку на 40 тысяч и золотые украшения
Сергей 2016-12-27 12:48:37
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10
В Нефтекамске полицейские избили задержанного
вадим 2016-12-19 03:27:08
В Уфе проходит мясной фестиваль «Ит-Фест»
Анна 2016-12-18 15:44:43
Работаем не покладая варежек! (Видео)
Асаба 2016-12-16 10:43:50
Работаем не покладая варежек! (Видео)
gulshatai 2016-12-15 17:47:02
Безалкогольный день (Cоциум) 30.09.16 (10:22)
Науменко Иван Николаевич 2016-12-14 12:07:20
В Уфе пройдёт мясной фестиваль «Ит Фест»
Асаба 2016-12-13 11:27:59
Хоть метель, хоть стужа — подлёдник сдюжит (Cоциум) 08.12.16 (12:07)
Ануза 2016-12-12 13:32:26
«Нет, не ничьи мы — России великой» (Культура) 08.12.16 (12:08)
Асаба 2016-12-08 15:06:52
Одинокий волк с детской душой (Культура) 02.12.16 (10:24)
наблюдатель 2016-12-02 13:19:48