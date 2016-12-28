Житель Уфы предстанет перед судом за сбыт изготовленного им наркотика

28.12.16 Сегодня - Международный день кино

28.12.16 На новогоднюю елку главы республики пригласили 780 отличившихся детей со всей Башкирии

28.12.16 Коммунальные тарифы в Башкирии в 2017 году вырастут на 8,3–14,9%

28.12.16 Санаторий «Дуслык» признан лучшей здравницей России

28.12.16 Следком возбудил дело по пыткам в отделении полиции в Башкирии

28.12.16 В Башкирии за год собрано налогов на сумму почти 92 млрд рублей

28.12.16 Новым тренером "Уфы" станет Сергей Семак

28.12.16 В Башкирии утвержден план мероприятий Года экологии