В Башкирии лесозаготовительной компании выписали штраф

Проверка фирмы ЛесПромИнвест выявила нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней, сообщают в прокуратуре республики

В соответствии с Лесным кодексом РФ договоры купли-продажи древесины подлежат обязательному декларированию в минлесхозе с внесением сведений в Единую государственную информационную систему учета. Чтобьы можно было оперативно проверить законность заготовления бревен и выявить несанкционированные вырубки леса.

Между тем, лесозаготовитель «ЛесПромИнвест» не зарегистрировал сделку о продаже срубленных берез и осин фанерному комбинату.

В итоге в отношении организации-продавца было возбуждено административное дело, компания оштрафована на 100 тыс рублей.