Хоккеисты "Горняка" дважды победили челябинский "Мечел"

Команда из Учалов уходит на каникулы безусловным лидером.

В рамках чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги учалинский "Горняк" дважды победил челябинский "Мечел" - 2:1 и 6:5 (в овертайме).

Результаты говорят об остроте борьбы в каждом поединке. В первом учалинцы после двух периодов имели, казалось, довольно весомое преимущество - Данис Каримов и Александр Юрьев создали его точными бросками. Однако гости, сократив в заключительной трети матча счет до минимума, обеспечили нервную концовку. "Горняк устоял - 2:1 (0:0; 2:0; 0:1).

\

На следующий день соперники скрестили клюшки вновь и подарили зрителям настоящую ледовую драму.

Учалинцы, как и накануне, выигрывали перед заключительным периодом две шайбы. Но на этот раз удержать перевес не удалось. Все решалось в овертайме. Секундомер застыл после неберущегося броска лучшего снайпера "Горняка" Павла Пищальникова - 6:5 (1:0; 3:2; 1:3; ОТ-1:0). В основное время за "Горняк" забивали Артем Кирилин, Вячеслав Шарипов, Александр Юрьев, Константин Мясников и Павел Миношин, сообщает пресс-служба МНХЛ.

На двухнедельные новогодние каникулы учалинские парни уходят в роли безоговорочного лидера группы "Восток". Отрыв от идущего вторым курганского "Юниора" составляет 14 очков, при этом у наших земляков две игры в запасе.