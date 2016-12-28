Сборная России победила Латвию на молодёжном чемпионате мира по хоккею - 9:1

В разгроме латышей активно участвовали игроки "Салавата Юлаева".

Очередным соперником российской сборной стала команда Латвии. Исход матча не вызывал сомнений уже вскоре после его начала - россияне в дебюте встречи провели три безответные шайбы в ворота латышей. В дальнейшем преимущество наших молодых земляков только росло. Окончательный счет - 9:1 (3:0; 3:1; 3:0).

Самое деятельное участие в разгроме приняли хоккеисты "Салавата Юлаева". Капитан сборной Кирилл Капризов оформил хет-трик плюс записал на свой счет результативную передачу. Все три шайбы Кирилл забросил после точных передач своего одноклубника Михаила Воробьева.

Следующий матч российская "молодежка" проведет против сборной США.