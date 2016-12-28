В Башкирии школы и больницы могут остаться без тепла

БашРТС готово ограничить подачу тепла потребителям, имеющим многомесячные просрочки платежей. Уведомления об этом компания направила в адрес 1 тыс. 519 бюджетных и 1 тыс. 645 коммерческих организаций, сообщает пресс-служба предприятия.

Задолженность этих организаций перед БашРТС превысила 700 млн рублей. В списке должников – органы местного самоуправления, медицинские и образовательные учреждения, силовые структуры, детсады и школы. На первых порах им грозит снижение параметров теплоносителя, а если они не погасят долги в 10-дневный срок, подача тепла будет прекращена.





- Стремительный рост долгов в октябре и ноябре вынуждает идти на такие меры, - пояснил директор БашРТС Сергей Лыков. - Кроме того, направлены письма в министерства и ведомства республики с просьбой выделить дополнительные суммы бюджетным организациям на оплату задолженности. Ведь просрочки говорят о том, что предприятия бюджетной сферы не были вовремя и в необходимом объеме профинансированы со стороны вышестоящих структур – распорядителей средств бюджета.





Добавим, что общая задолженность юридических и физических лиц за тепло и горячую воду перед БашРТС на 1 декабря составила 5,6 млрд рублей.