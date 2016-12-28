"Resbash"-На Амзинском лесокомбинате работникам выплатили задержанную на два месяца зарплату
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28.12.16 11:32
Сборная России победила Латвию на молодёжном чемпионате мира по хоккею - 9:1
28.12.16 11:10
В Башкирии школы и больницы могут остаться без тепла
28.12.16 10:48
На Амзинском лесокомбинате работникам выплатили задержанную на два месяца зарплату
28.12.16 10:48
В Белорецке подвели итоги конкурса «Социальный портрет пожилого человека»
28.12.16 10:47
В Башкирии долги по зарплате снизились в два раза
28.12.16 10:44
Житель Уфы предстанет перед судом за избиение троих несовершеннолетних детей
28.12.16 10:24
Три модели «Фольксвагена» подлежат отзыву в России
28.12.16 10:12
Башкирия заняла 7-е место по продажам поддержанных автомобилей
28.12.16 09:56
В Башкирии пенсии в новом году начнут доставлять с 3 января
28.12.16 09:55
В Благовещенском районе в столкновении двух «Лад» погибла женщина
28.12.16 09:39
В Башкирии «четырнадцатую» смяло в ДТП, водитель погиб
28.12.16 04:12
"Торос" выиграл у питерского "Динамо" - 2:1
27.12.16 22:49
"Салават Юлаев" проиграл в Тольятти "Ладе" - 4:6
27.12.16 16:42
В Башкирии коммерсант погасил более 5 миллионов рублей долга
27.12.16 15:10
В Уфе воссоздадут фасад дома Кочкина
27.12.16 15:09
В Салавате на грузчика опрокинулась ярусная тележка
27.12.16 13:09
Житель Уфы на эвакуаторе увёз чужую припаркованную машину на авторазбор
27.12.16 12:56
В Башкирии выбран уполномоченный по делам студентов
27.12.16 11:54
В Уфе прокуратура обязала институт погасить пятимиллионную задолженность по зарплате
27.12.16 11:52
В Нефтекамске расследуется уголовное дело о превышении полицейскими служебных полномочий
27.12.16 11:20
Жильцы лучших в Уфе подъездов оформили их в стиле русской избы
27.12.16 11:18
В Уфе «ГАЗель» въехала в попутную «Нексию», с которой столкнулся встречный «Форд»
27.12.16 11:11
Жительница Баймакского района два года не могла получить компенсацию за потерю кормильца
27.12.16 11:07
В Уфе при пожаре в многоэтажке погибла пожилая женщина
27.12.16 11:03
В России отзывают более 18 тысяч «Лексусов»
27.12.16 11:00
В Уфе новый год начнётся с ярмарки вакансий
27.12.16 10:36
В Уфе рестораторам предложили отобедать с завязанными глазами
27.12.16 10:35
В Уфе муниципалитет не признавал аварийным 100-летний дом
27.12.16 10:29
В Уфе «БМВ» сбила пешехода после того, как на нее наехала «ГАЗель»
27.12.16 10:08
В Уфе водитель буксируемого «Матиза» пострадал в столкновении с грузовиком
27.12.16 10:03
В Башкирии водителя «Логана» госпитализировали после столкновения с «Грантой»
27.12.16 09:04
Сегодня "Салават Юлаев" сыграет в Тольятти с "Ладой"
27.12.16 08:54
Гол юлаевца Капризова не спас молодёжную сборную России от поражения
27.12.16 00:25
Хоккеисты "Толпара" победили в Новосибирске "Сибирских Снайперов" в овертайме - 3:2
26.12.16 22:50
В Башкирии задержана преступная группа, занимавшаяся сбытом наркотиков
26.12.16 19:20
Башкирия простилась с земляком - последним Героем Великой Отечественной войны
26.12.16 16:22
В Уфе пройдёт международный конкурс-фестиваль «На крыльях таланта»
26.12.16 16:21
В Уфе запущена программа поиска захоронений близких людей
26.12.16 16:12
Сетевая игра обошлась жителю Октябрьского в 200 тысяч рублей
26.12.16 16:11
Сергей Семак подпишет контракт с «Уфой» на два с половиной года
26.12.16 15:02
В Уфе в столкновении «Рено» и «ВАЗа» пострадала 16-летняя девушка
26.12.16 14:22
В Уфе уличные мошенницы «развели» пенсионерку на 40 тысяч и золотые украшения
26.12.16 14:03
Инфраструктуру Белебея модернизируют с привлечением федеральных средств
26.12.16 13:22
В Зианчуринском районе сетевой супермаркет обманывал покупателей
26.12.16 13:17
Двое жителей Иглино подорвались в Урмане
26.12.16 13:00
В ПЭТ-центре Уфы начали производить препарат для диагностики опухолей мозга
26.12.16 12:31
«Уфа-Алиса» на своём поле уступила краснодарской «Кубани» во главе с Евгением Трефиловым
26.12.16 11:57
Житель Башкирии вонзил нож в спину брата, приревновав его к супруге
26.12.16 11:47
В Башкирии пенсионерам продлили льготы по взносам на капремонт
26.12.16 11:43
В Кумертау состоялся традиционный открытый республиканский турнир по дзюдо
26.12.16 11:34
В Стерлитамаке прошёл турнир по шашкам памяти мастера спорта Амира Фаткуллина
26.12.16 11:34
В ведущей клинике Башкирии назвали лучших специалистов года
26.12.16 11:30
Трое жителей Уфы обокрали банк
26.12.16 11:23
Полузащитник Иван Пауревич может вернуться в «Уфу»
26.12.16 11:13
«Урал» в четырёх партиях переиграл грозное «Белогорье»
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