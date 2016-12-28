На Амзинском лесокомбинате работникам выплатили задержанную на два месяца зарплату

Внеплановую проверку на Амзинском лесокомбинате провела по жалобе работника Гострудинспекция по республике, сообщает пресс-служба ведомства.

Как было установлено, работодатель не выплатил работникам заработную плату за сентябрь и октябрь нынешнего года. Госинспектор выдал предписание о выдаче задержанных выплат.

375 сотрудникам, перед которыми был долг, выплачено 6 млн рублей. Работодатель привлечен к административной ответственности.