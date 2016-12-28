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28.12.16 | 10:48 НОВОСТИ | Архив новостей
В Белорецке подвели итоги конкурса «Социальный портрет пожилого человека»
На седьмой по счету конкурс «Социальный портрет пожилого человека» было представлено около 400 фотографий и несколько десятков печатных работ.
Конкурс проводится по тематическим категориям, посвященным жизни и деятельности пожилых людей: «Бессмертный полк. Они идут бессмертным строем в любые времена», «Школьные годы чудесны. Пионерские и комсомольские будни», «Ваше величество женщина», «Когда душа моя смеется или плачет. Не придуманные истории», «Народные умельцы», «Между зимой и летом. Закаты-рассветы», «Мой уютный дом. Мы здесь живем», «Ретро».
Цель конкурса - повышение статуса пожилого человека в обществе и его роли в социально-экономическом развитии города и района, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, привлечение внимания к значимости роли семьи в укреплении стабильности общества и государства.
Организаторами мероприятия выступили администрация Белорецкого района, управление Пенсионного фонда России в Белорецком районе и городе Белорецке, редакции газет «Белорецкий рабочий», «Урал», «Металлург», районный Совет ветеранов и Совет ветеранов ОА «Белорецкий металлургический комбинат».
Все участники творческого проекта были награждены дипломами, победители — памятными подарками. По традиции лучшие литературные работы и фотографии будут опубликованы в местных газетах и размещены на выставке в фойе здания управления ПФР.
Автор: Аниса ЯНБАЕВА
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