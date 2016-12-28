В Башкирии долги по зарплате снизились в два раза

Долги по зарплате в республике на 1 декабря составляли, по данным статистики, 1,5 млн рублей, снизившись за месяц в два раза, сообщил заместитель министра труда Юрий Мельников.

Среди регионов Приволжского округа это наилучший показатель. Задолженность перед работниками сегодня имеют две организации: «Уфимский лес» и «БКС-Биострой». Первое предприятие ликвидируется, и долг по зарплате будет погашаться по мере реализации имущества. Также будет реализовано имущество «БКС-Биострой», арестованное судебными приставами, после чего работникам выплатят задержанную зарплату.

Еще одно предприятие - производственно-строительный комплекс № 6 – имеет задолженность по налогам и страховым взносам. В ближайшее время будет разработан график погашения долга.